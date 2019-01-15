Голосование парламента Великобритании по вопросу сделки о выходе из ЕС пройдет сегодня
Страна обязана реализовать Brexit, и для детального изучения соглашения осталось не так много времени. Об этом накануне в своем выступлении перед британским парламентом заявила премьер-министр Тереза Мэй:
«Осталось всего лишь 74 дня до начала выхода Великобритании из Евросоюза. Если Парламент не примет это соглашение, у нас не будет переходного периода. Это тяжело ударит по бизнесу, это поставит под угрозу наш союз с Шотландией. Поэтому я прошу вас, чтобы вы за оставшееся до голосования время как можно тщательнее изучили текст соглашения. Подумайте хорошенько о судьбе страны и о том, как на вас будут смотреть будущие поколения, читая о вас в учебниках истории».
Если страна не осуществит выход из ЕС, доверие к институтам британской демократии будет подорвано, считает Тереза Мэй.
Комментарии2
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watson_ 15 января 2019 | 00:12
Уходя - уходи. ))
fresh_breeze 15 января 2019 | 00:19
"Подумайте хорошенько о судьбе страны и о том, как на вас будут смотреть будущие поколения, читая о вас в учебниках истории."
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Читая эту терезину патетику, нетрудно догадаться, какое место в тех учебниках она отвела себе.
Брекзит — обоюдная ошибка.
Брюссель довёл ситуацию в ЕС до начала распада.
А Британия, вместо того, чтобы набраться терпения и обождать, пока та, на ком лежит основная часть вины за всё это, не уйдёт с политической арены (ждать осталось менее трёх лет, а может и ещё меньше), решила устроить своим подданным шоковую терапию, которой неминуемо обернётся для них выход из Евросоюза.