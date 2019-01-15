Голосование парламента Великобритании по вопросу сделки о выходе из ЕС пройдет сегодня

Страна обязана реализовать Brexit, и для детального изучения соглашения осталось не так много времени. Об этом накануне в своем выступлении перед британским парламентом заявила премьер-министр Тереза Мэй:

«Осталось всего лишь 74 дня до начала выхода Великобритании из Евросоюза. Если Парламент не примет это соглашение, у нас не будет переходного периода. Это тяжело ударит по бизнесу, это поставит под угрозу наш союз с Шотландией. Поэтому я прошу вас, чтобы вы за оставшееся до голосования время как можно тщательнее изучили текст соглашения. Подумайте хорошенько о судьбе страны и о том, как на вас будут смотреть будущие поколения, читая о вас в учебниках истории».

Если страна не осуществит выход из ЕС, доверие к институтам британской демократии будет подорвано, считает Тереза Мэй.