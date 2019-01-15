Лефортовский суд Москвы сегодня решит вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Следователи просят оставить экипажи военных судов под стражей до конца апреля.
Хотя в рамках сегодняшнего заседания планируется рассмотреть дела всех 24 украинских моряков, процесс может растянуться на несколько дней. Один из адвокатов задержанных, Илья Новиков, в разговоре с украинским интернет-телеканалом «Громадське» не исключил, что их будут судить частями, как и в прошлый раз. На заседании собирается присутствовать украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники фигурантов дела, однако ФСБ попросило сделать слушание закрытым. Защитники называют это грубым нарушением принципа гласности.
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Лефортовского суда, следователи просят продлить срок ареста обвиняемых на три месяца, до 26 апреля. Моряки находятся под стражей с конца ноября. Их корабли в районе Керченского пролива обстреляли и захватили российские пограничники. По версии ФСБ украинские военные суда нарушили границу с целью провокации.
Киев называет своих граждан военнопленными, однако в Москве считают, что задержанные не могут являться таковыми, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 15 января 2019 | 00:24
Забавно: по версии чекистов украинские моряки устроили провокацию, а чекисты, выходит, на неё поддались?
Теперь за захват иностранных моряков в заложники страна получит новые санкции и всемирное презрение.
creta 15 января 2019 | 00:45
Нарушителей государственной границы РФ нужно судить по всей строгости закона.
stopkran1969 15 января 2019 | 00:51
creta: а агрессора где судить? Подписанта будапештского договора?
creta 15 января 2019 | 00:55
stopkran1969: Паршиавые хохлв должны были разрешение спросить: а можно ли их ржавый вёдрам плавать в Керченском проливе.
mister_bean 15 января 2019 | 00:55
*Бедные моряки*