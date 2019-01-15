Совет Федерации изучит информацию о взрывах в Магнитогорске и Шахтах

Вопрос рассмотрит профильный комитет.

Сенаторы обязательно поднимут вопрос о взрывах газа в жилых домах, отметил зампредседателя комитета по обороне и безопасности Михаил Козлов. По его словам, необходимо услышать объективную оценку случившегося от компетентных органов. Не исключено, что о безопасности газовых сетей будут говорить и члены комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом «Парламентской газете» сообщила его член Екатерина Лахова. В обоих городах Магнитогорске и Шахтах в качестве приоритетной версии произошедшего в жилых домах рассматривается взрыв бытового газа. В Магнитогорске трагедия унесла жизни 39 человек. В городе Шахты Ростовской области 1 человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.

После случившегося в Госдуме прозвучали призывы отказаться от газа в жилых домах.