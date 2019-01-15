Совет Федерации изучит информацию о взрывах в Магнитогорске и Шахтах
Вопрос рассмотрит профильный комитет.
Сенаторы обязательно поднимут вопрос о взрывах газа в жилых домах, отметил зампредседателя комитета по обороне и безопасности Михаил Козлов. По его словам, необходимо услышать объективную оценку случившегося от компетентных органов. Не исключено, что о безопасности газовых сетей будут говорить и члены комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом «Парламентской газете» сообщила его член Екатерина Лахова. В обоих городах Магнитогорске и Шахтах в качестве приоритетной версии произошедшего в жилых домах рассматривается взрыв бытового газа. В Магнитогорске трагедия унесла жизни 39 человек. В городе Шахты Ростовской области 1 человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.
После случившегося в Госдуме прозвучали призывы отказаться от газа в жилых домах.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 00:19
Неужели "сенаторы" оторвутся от подсчёта своего бабла и зарубежной недвижки и снизойдут до проблем простого народонаселения?
Или они и тут будут искать возможности для самообогащения?
agamasat 15 января 2019 | 00:21
Закрадывается крамольная мысль. Не решили ли кремлевские нувориши, что лучше отобрать газ от россиян: ведь гораздо выгодней его продавать в Европу. Вот и пошла череда взрывов газа в домах по всей россии...
kondrat_vlad 15 января 2019 | 01:03
agamasat: Звучит заманчиво... для Сечина это просто сон наяву. Но нужно замутить бы мировое первенство облизыванию жопы Путина, чтобы людей отвлечь.
old44 15 января 2019 | 00:25
готовьтесь алюминиевые провода покупать !!!
repmvbx 15 января 2019 | 00:38
Демонтаж газового оборудования по всей стране и монтаж электроплит - это же клондайк... эльдорадо из бюджета.
kreamzdeek 15 января 2019 | 00:44
Спросите Вову. "Они взорвались"
kondrat_vlad 15 января 2019 | 01:01
Срочно нужно передать баблосы на дворцы местным губерам и другим Едристным холуям, и еще на охрану, что бы они только на танках передвигались.