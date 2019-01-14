Демонстрационный беспилотный полет корабля Crew Dragon к МКС может состояться 9 февраля.
Об этом сообщается на сайте Rocketlaunch.live. Ракета носитель Falcon-9 должна стартовать с площадки на мысе Канаверал. В ноябре и декабре 2015 года между НАСА и частной американской компанией SpaceX были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами.
Комментарии1
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zmeelov_2 15 января 2019 | 00:59
Да хоть сколько демонстраций не устраивай, а суть одна - очередной челнок крайне опасный для экипажа. Как камикадзе. Нет у пиндосов спускаемого аппарата для экипажа на случай аварии, как на наших Союзах. Нет и хоть тресни.