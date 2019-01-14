Демонстрационный беспилотный полет корабля Crew Dragon к МКС может состояться 9 февраля.

Об этом сообщается на сайте Rocketlaunch.live. Ракета носитель Falcon-9 должна стартовать с площадки на мысе Канаверал. В ноябре и декабре 2015 года между НАСА и частной американской компанией SpaceX были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами.