Новый сезон Национальной литературной премии «Большая книга» открывается сегодня

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Прием работ завершится 28 февраля.
Рожденные 8 января
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Владимир Ельченко: ООН будущего
Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…
Сергей Собянин
мэр Москвы
На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц
Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…
гость:
Михаил Хазин
экономист
Это всё внутренние разборки японских политиков между собой. Абэ там играет свои игры. То есть он игрался, игрался наш МИД для того, чтобы нельзя было его использовать для внутренних японских игр…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова
Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…
Лавров: Заявления Синдзо Абэ , что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода к Японии, неприемлемы
Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно…
Александр Мельман
телекритик, МК
Зеленского в президенты!
Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…
Карина Орлова
журналист
Трамп загнал себя в тупик
Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…
Владимир Кара-Мурза мл.
председатель Фонда Бориса Немцова
Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й)
Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…
ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности
Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…
Леонид Невзлин
совладелец ЮКОСа
Угрожающие тенденции нашего времени
Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Сталин и Молотов. Игра в четыре руки
Бывает так, что министр иностранных дел искренне восхищается своим вождем и считает его великим. Или как минимум полагает, что стоит считать вождя великим, потому что если вождь великий, то и он тоже очень близок к величию…
«Нехорошее предчувствие»
Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему либерально-настроенной части нашего общества так тяжело принять очевидное — большинство россиян, в целом, довольно изменениями, произошедшими со страной за эти 18 лет…
Какие дороги будут построены в 2019 году?
В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…
Дмитрий Матвеев
президент группы компаний «Кабош»
Культура производства и потребления сыра в России
Сегодня мы сами производим более 200 000 литров собственного молока и более 20 тонн сыра в сутки. У нас работает несколько европейских технологов…
Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам
Это произошло второй раз за три месяца…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…
Юлия Латынина
журналист
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Магнитогорск, разъяснение происходящего
Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…
Сергей Алексашенко
экономист
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Центральный банк объявил войну
Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт
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