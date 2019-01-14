Информация о задержании в Чечне 40 представителей ЛГБТ сообщества является ложью

Об этом у себя в Instagram пишет пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Ранее на сайте «ЛГБТ-сеть» появилось сообщение о том, что с конца декабря в Чечне задержали около 40 человек — как мужчин, так и женщин, двое из них умерли после пыток. Каримов утверждает, что никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в Чечне не было и не могло быть, ибо нет самого явления.