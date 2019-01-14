Демократическое меньшинство в Сенате будет добиваться проведения голосования по санкциям в отношении активов Дерипаски

Демократическое меньшинство в Сенате будет добиваться проведения завтра голосования по санкциям в отношении активов Олега Дерипаски. Об этом, как передает Bloomberg, заявил лидер демократов в палате Чак Шумер. Он рассчитывает заблокировать снятие санкций против «РусАла», En+ и «Евросибэнерго» в соответствии с законом «О

противодействии противникам Америки посредством санкций». По закону у Конгресса США есть право отвергнуть планы Минфина США по выведению этих компаний из-под санкций.