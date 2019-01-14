Завтра в Женеве начинаются российско-американские консультации по Договору о РСМД
Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Россия призывает США отказаться от ультиматумов, ужесточение тональности по РСМД со стороны Вашингтона не представляется благоприятным.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tetriz 14 января 2019 | 23:21
Не о чем говорить. Всё давно уже ясно.
Ядерных сверх-держав давно уже не 2, а 3!
Без участия Китая все договоры - мизерны.
stopkran1969 14 января 2019 | 23:28
Чего в несознанку уходить? Взяли за яйца и сказки про "это не мы" не прокатят, как и "а вы докажите"