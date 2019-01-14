Варшавская полиция задержала 72-летнего мужчину, который угрожал президенту Анджею Дуде
Мужчина позвонил в Воеводский центр аварийного уведомления и сказал, что сегодня умер мэр Гданьска Павел Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда. Дело направлено в прокуратуру. Адамович скончался в больнице после смертельных ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте. Нападовший — 27-летний житель Гданьска, несколько недель назад освободившийся из тюрьмы. В Гданьске вечером в исторической части города собралось около 16 тыс. человек, чтобы почтить память Адамовича. В день похорон в стране будет объявлен траур.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tetriz 14 января 2019 | 23:18
А в чём, собственно, угроза?
Это просто предупреждение. Возможно, у дедушки был вещий сон.
gordy 14 января 2019 | 23:28
Белены объелся?
tetriz 14 января 2019 | 23:29
gordy: В 72 года и без Белены у многих проблемы с головой...
parasuk_ 14 января 2019 | 23:26
Просто так звонить не интересно. Надо было билет на самолет до Смоленска дудю прислать :)