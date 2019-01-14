Варшавская полиция задержала 72-летнего мужчину, который угрожал президенту Анджею Дуде

Мужчина позвонил в Воеводский центр аварийного уведомления и сказал, что сегодня умер мэр Гданьска Павел Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда. Дело направлено в прокуратуру. Адамович скончался в больнице после смертельных ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте. Нападовший — 27-летний житель Гданьска, несколько недель назад освободившийся из тюрьмы. В Гданьске вечером в исторической части города собралось около 16 тыс. человек, чтобы почтить память Адамовича. В день похорон в стране будет объявлен траур.