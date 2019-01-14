Вселенский патриархат в Стамбуле представил текст указа о предоставлении независимости Православной церкви Украины

Документ опубликован на английском, греческом и украинском языках. Согласно тексту, Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все «значительные вопросы» ПЦУ должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической Украинской православной церкви.