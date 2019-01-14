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22:30, 14 января 2019

Вселенский патриархат в Стамбуле представил текст указа о предоставлении независимости Православной церкви Украины

Документ опубликован на английском, греческом и украинском языках. Согласно тексту, Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все «значительные вопросы» ПЦУ должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической Украинской православной церкви.

Комментарии

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tant14 14 января 2019 | 22:35

Поздравляю украинских православных с окончательным обретением самостоятельной и независимой церкви.

pattrick3 14 января 2019 | 22:39

Все «значительные вопросы» ПЦУ должна решать через Константинополь...

А священники ПЦУ имеют право по вечерам переодеваться в свинячьи костюмы, подкарауливать киевских девок и с визгом хватать их за жопы и щипать?

kotbajune 14 января 2019 | 22:42

" Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины.."

АвтоФекалия без патриаршества, с экзархатом и ставропигией из вне?!!!

Итак, по Томосу права и обязанности ПЦУ – СЦУ

1) ПЦУ (она же СЦУ, согласно наименованию из томоса ) не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы. (Это уже не Церковь , а стамбульский приход)

2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной (У автокефальной Церкви таких ограничений быть не может, это она должна определять сама, как свою миссионерскую службу)

3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне подчиняются Константинополю . ПОДЧИНЁННАЯ автокефалия?!! – ЧУШЬ.

4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ-СЦУ .

5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса Это самостоятельность?!!.

6) Автокефальная церковь Украины, согласно Томосу, признает своей главой Константинопольский престол . Фиг вместо патриаршества!!!

7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях , которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (Автокефалия обязана (!!) в чём-то участвовать – что за чушь?!!).

8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром. ( а оно у них дорогущее)

9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ (она же СЦУ) следует обращаться к патриарху Константинополя .(И в этом нет свободы выбора, даже к Собору не может обратиться!!!)

10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине т.е. берём себе всё, что понравится!!!

ИТОГ и НАЗИДАНИЕ от Варфоломея для какли – НИКОМУ НЕ ГОВОРИ, КАК ТЕБЯ МЫ НА…ЛИ

tant14 14 января 2019 | 22:50

kotbajune: истерика портянок показывает,что они все понимают.
РПЦ в Украине приходит конец. Она уже рушится. Процесс пошел и его не остановить.
-
В Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ
Новости » Общество 14.01.2019 - 00:14 Новина українською
В Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Такое решение было принято на Рождество, 7 января

В Одеской области православная община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Так, первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

Сообщается, что данное решение было принято еще 7 января.

"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, представители УПЦ МП пытались переубедить прихожан и отговорить от перехода в ПЦУ. Сейчас прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области первый приход Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в Православную церковь Украины.

Так, 12 января община села Тимирязевка Николаевской областиобъявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины.

kotbajune 14 января 2019 | 22:54

tant14:

из более чем 13 000 приходов УПЦ МП

предали её около 40!!!

Это истерика у вас СЦУки

gs1112 14 января 2019 | 23:09

kotbajune: Это у тебя истерика. Свыше 40 приходов перешло после Собора, но до предоставления Томаса. Т.е. в день переходило в среднем 2 прихода. С тех пор процесс ускорился. Так например полностью перешла Винницкая епархия. А может ты знаешь обратный пример. Сообщи или закройся.

kotbajune 14 января 2019 | 23:11

gs1112: "Так например полностью перешла Винницкая епархия"

викарий это ещё не приходы, тогда сейчас было бы несколько сотен, а не 40 приходов.

Врать надо уметь

tant14 14 января 2019 | 23:16

kotbajune: Голубок, с начала отделения ПЦУ РПЦ потеряла уже в Украине более 10 тысяч приходов.
40 приходов это только за последние дни.
--
В итоге общие потери РПЦ на Украине составили около половины. Если говорить о доходах, то по приблизительным оценкам некоторых священнослужителей и религиоведов, церковь лишилась больше половины материальных благ: поскольку значительная часть отпавших приходов относились к западным и центральным областям, где церковные общины всегда были более материально обеспечены, чем в других частях Украины.
--
Но процесс идет дальше и его не остановить

kotbajune 14 января 2019 | 23:28

tant14: Врёшь

это с с 1991 года, под угар незалежности, т.е. менее 1/3 от ВСЕХ тогдашних приходов на Украине - и в этом все каклы

kotbajune 14 января 2019 | 22:51

И ещё, Варфоломей ещё и издевается над ними


В первоначальном тексте ТОМОСА, выставленного для ГОРДОГО обозрения в киевском Софийском соборе на Рождество 2019 года, прихожане увидели грубую ошибку, а, может быть, и нарочитое издевательство — вместо 17-го правила Халкидонского (IV вселенского) собора, говорящего о разрешении церковных споров, томос ссылался на 16-е правило , гласящее, что девственницам, посвящающим себя служению Богу, нельзя выходить замуж , - а им каклям один хрен за кого и как, так как на уже трахнутых это правило не распространяется. – ПОТОМ всё-таки сию рекомендацию исправили в Стамбуле,

но это говорит и об общем уровне компетенции Синода Константинопольской Церкви, и об их ИСТИННОМ отношении к каклям, которых они поименовали в том же ТОМОСЕ, думаю не случайно, через аббревиатуру как СЦУ!!!!

Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!

stopkran1969 14 января 2019 | 23:12

kotbajune: ты бы кирюхин томос поискал, не девственница уже поди

kotbajune 14 января 2019 | 23:24

stopkran1969:


У нас два томоса (грамота по-русски, указ с решением Деяний Собора) об избрании Московского Патриарха местным Московским Собором, без всяких ограничений и оговорок, - вот это и есть настоящая автокефалия с Патриархом!!!

С 5 местом по почёту в православном диптихе автокефальных Церквей, и не синодальных, как у СЦУ, а от Собора всех Восточных Патриархов от 1590 и 1593 годов, оба проходили в Константинополе

Первый хранится в Российском государственном архиве древних актов

Второй - находится в отделе рукописей Государственного исторического музея.

Вот здесь фото оригиналов обоих https://pikabu.ru/story/o_tomose_i_rpts_6222399

Сала и автоФекалий побольше!!!!

ensebeo 14 января 2019 | 23:12

kotbajune: вот это у поварят пердаки рванули: аж томос наизусть выучили! Так и православие примете глядишь!)

tant14 14 января 2019 | 23:21

kotbajune:
Проблема украинской автокефалии уходит корнями в начало ХХ в., а проблемы, связанные со статусом Киевской митрополии, и того дальше – в конец XVII в. Но если константинопольский патриарх сохраняет преемственность своих институтов без малого 1500 лет, то Московский патриархат после полного разрушения всех церковных институтов в 1917 г. и воссоздания некоторых из них в середине 1940-х не может мыслить даже категориями столетий. В итоге, когда нужно было исследовать и определить статус Киевской митрополии на конец XVII в., Москва не смогла разобраться с содержанием исторических документов, но это не мешало ей считать, что Константинополь в 1686 г. подарил ей Украину полностью, со всеми потрохами.

Первым неприятным для Москвы открытием стало то, что Константинополь считает иначе: территорию Украины Константинопольский патриархат никогда не передавал Русской церкви. В силу сложных исторических обстоятельств второй половины XVII в. он передал Москве право рукополагать киевских митрополитов и быть по отношению к ним церковно-судебной инстанцией. Эти права передавались Москве на неопределенный срок, но не навечно. Другими словами, константинопольский патриарх мог отозвать свое решение в любое время.

Второй неприятный для Москвы момент: киевский митрополит в юрисдикции РПЦ нарушил правило, по которому он был обязан поминать за богослужением константинопольского патриарха. Правды ради надо сказать, что это не вина нынешнего митрополита Онуфрия. Киевские митрополиты забыли об этом правиле уже давно. Однако с точки зрения церковного права отказ от поминовения на литургии имени константинопольского патриарха – это серьезное нарушение. Серьезное настолько, что нарушитель теряет каноническое право быть главой митрополии и подлежит церковному суду.

Именно как «неканоничный» определили греки статус нынешнего главы украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия.

ukrotomos 14 января 2019 | 22:43

pattrick3: Не ПЦУ, а СЦУ - стамбульская церковь укропии!

pattrick3 14 января 2019 | 22:46

ukrotomos:

А ещё лучше ТЦУ ПП, Турецкая церковь Украины Порошенковского патриархата.

aleksandr39 14 января 2019 | 22:46

pattrick3: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников -российских граждан нужно судить в Нюрнберге за преступления против человечности в Украине .

pattrick3 14 января 2019 | 22:51

aleksandr39:

Для это нужна одна формальность - украинские воска должны разгромить Россию в пух и прах, водрузить жовто-блакинтный флаг над развалинами Кремля и добиться от недобитого правительства РФ полной и безоговорочной капитуляции. Тогда можно и про новый Нюрнберг думать.

nick_grinevitsky 14 января 2019 | 23:23

pattrick3:
Да, рассуждаете как генерал: они, завсегда, к прошедшей войне готовятся... А она, на на грех, другая. Вот и СССР готовилась к войне "по лекалам" Первой Мировой, а случилась "война моторов"... Так с чего вы решили, что обязательно нужны "развалины Кремля", а не, к примеру, война на экономическое истощение и технологическую отсталость, ведущая к бегству многих нынешних российских правителей на "запасные аэродромы"? Там и возьмут их под белы ручки, да и выдадут на суд голенькими... А капиталы - растворятся, обеспечивая рост экономики отнюдь не России...

polikarpich 14 января 2019 | 23:22

pattrick3: Послухай, ты же не окончательно идиот, всё таки, чтобы такое писать? Или всё уже, назад дороги нет?

ykpo_typucto 14 января 2019 | 22:36

Ну короче поимели турки мудаков " козацького роду" )))
Через полгода тупой коттигр будет копипастить методичку, что Путин опять поднасрал хохлам.

watson_ 14 января 2019 | 22:42

ykpo_typucto: Петя ради рейтинга перед выборами пытался надеть стамбульское ярмо на УПЦ МП, а получилось только на своих пройдох раскольников, и за это Петя отдал столько храмов стамбульскому расстриге?! А сколько ещё крови прольют присные Порошенки отбирая храмы у канонической церкви на Украине?! -((

gs1112 14 января 2019 | 22:44

ykpo_typucto: Сколько же от таких как ты было пророчеств:
- Они не объединятся;
- Объединятся, но не выберут главу церкви;
- Выберут, но Томас им не дадут;
- Дадут, но не попишут;
- Подпишут, но никто не признает
- Признают все но не мы.
НУ И Х.. С ВАМИ, НЕ ПРИЗНАВАЙТЕ. СОБАКА ЛАЕТ КАРАВАН ИДЕТ

pattrick3 14 января 2019 | 22:55

gs1112:

Это неполноценный томос, томос для недееспособных неграмотных туземцев, которые в теологии забираются так же, как свинья разбирается в апельсинах.

gs1112 14 января 2019 | 23:01

pattrick3: Да и россияне в апельсинах не сильно разбираются, если бульдозерами давят.

pattrick3 14 января 2019 | 23:05

gs1112:

От того что в России давят контрабандные апельсины бульдозерами, украинский томос не станет полноценным, а ПЦУ не станет полноценной автокефальной церковью.

stopkran1969 14 января 2019 | 23:15

pattrick3: гы, у твоих и такого нет, секта свидетелей вовы

kotbajune 14 января 2019 | 22:56

gs1112: так томоса на автокефалию и не дали
ТОЛЬКО

АвтоФекалия (со слов Порошенко на митинге) без патриаршества, с экзархатом и ставропигией из вне?!!!

oldfashy 14 января 2019 | 22:44

Богу всё равно церковь зависима или не зависима и от кого зависима, это попам не всё равно в чьи карманы денюжки идут.

kotbajune 14 января 2019 | 22:58

oldfashy: А у Ап. Иакова другое мнение - не всё равно

"Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас "?
(Иакова 4:5)

т.е. не только важно во что верить, но и КАК

solonko 14 января 2019 | 22:52

Сколько бы вы, ребятки, здесь не бесновались, а новая автокефальная, сиречь НЕЗАВИСИМАЯ, Православная церковь Украины создана, и начался переход приходов из РПЦ в ПЦУ.
Ну, а российская брехня на этот счет никого не удивляет и не смущает уже, как и любая другая российская брехня.

holic 14 января 2019 | 23:01

Вселенский патриархат опубликовал текст томоса и написал:
"Мы признаем Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и устанавливаем ее в границах суверенной территории Украины, и все мировые Православные церкви признают её как сестру под именем "Святейшая церковь Украины"

sagen 14 января 2019 | 23:09

Украинское национально-освободительное движение под лозунгом - "Покажи России Томос".

marchuk 14 января 2019 | 23:13

Ату! выискивать занозы! Раз уж дали томос, так уж мы его обделаем )))

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