Спасатели в Шахтах приступили к демонтажу опасных конструкций части многоэтажного жилого дома, пострадавшего от взрыва
Спасатели в Шахтах приступили к демонтажу опасных конструкций части многоэтажного жилого дома, пострадавшего от взрыва газа. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, задействована группа специального отряда МЧС, которая сейчас убирает плиты по одной. Демонтаж плит может вызвать обрушение части стены. Ее отдельные конструкции отклонились на 20 см. Из-за этого спасатели были вынуждены пересмотреть порядок разбора завалов. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба еще четверых жильцов.
Комментарии1
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kottigr1 14 января 2019 | 22:48
Интересно.. Чем эти спасатели там целый день занимались, что только сейчас приступили к демонтажу опасных конструкций части многоэтажного жилого дома, пострадавшего от взрыва ? Там в Шахтах нет ни одного колесного крана с большой грузоподъемностью и большим вылетом стрелы ? За день можно было бы уже всю 9-ти этажку разобрать.