Спасатели в Шахтах приступили к демонтажу опасных конструкций части многоэтажного жилого дома, пострадавшего от взрыва газа. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, задействована группа специального отряда МЧС, которая сейчас убирает плиты по одной. Демонтаж плит может вызвать обрушение части стены. Ее отдельные конструкции отклонились на 20 см. Из-за этого спасатели были вынуждены пересмотреть порядок разбора завалов. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба еще четверых жильцов.