Пожар, возникший неподалеку от Киево-Печерской Лавры, потушен

Горело двухэтажное здание, в котором до этого проводились работы по реконструкции.

Сообщение о пожаре на территории комплекса Лавры поступило сегодня во второй половине дня. Чтобы потушить огонь и добраться до очага возгорания на втором этаже, спасителям пришлось разобрать крышу здания. Справиться с огнем изнутри не представлялось возможным из-за угрозы жизни пожарных, передает телеканал «112 Украина». В итоге пожар удалось ликвидировать около девяти часов вечера по московскому времени.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Загоревшееся здание представляет собой недействующую лабораторию инфекционной больницы. Представители ГосЧС Украины пояснили, что оно входит в один архитектурный комплекс с Лаврой, но не находится на ее территории. Об этом же заявил ТАСС представитель Украинской православной церкви архиепископ Климент. По его словам, постройка была заброшена и давно требовала «аварийного ремонта». Что стало причиной пожара, неясно, но, по данным ГосЧС, в этом здании велись работы по реконструкции.

Тушение пожара заняло около четырех часов, огонь распространился на территории порядка 400 квадратных метров.