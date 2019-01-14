Если соглашение по брекзит не получит большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам
Если соглашение по брекзиту не получит завтра большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам. Об этом заявил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, открытое письмо по брекзиту от Евросовета и Еврокомиссии не содержит разъяснений, обладающих юридической силой.
В ответ на это премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Корбин руководствуется личными политическими интересами, а не интересами страны. Мэй сказала, что Великобритания просто обязана реализовать брекзит. Мэй предупредила, что если страна не осуществит выход из ЕС, доверие к институтам британской демократии будет подорвано.
Комментарии4
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pattrick3 14 января 2019 | 22:24
Если соглашение по брекзит не получит большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам...
Как-то это по-крысячьи, похоже на борьбу с коррупцией гермафродита Алексея Навального, который борется с коррупцией в высших эшелонах власти с тем, чтобы самому стать властью. Значит завтра британская оппозиция будут голосовать против брекзита не потому что брекзит плох, а чтобы инициировать внеочередные выборы.
tant14 14 января 2019 | 22:33
pattrick3: Дурак ты однако и даже не понимаешь о чем говоришь и за что будут голосовать в британском парламенте.
Тупое животное, голосовать будут не за или против брекзита.
За это проголосовали граждане Великобритании на референдуме.
Голосовать будут за условия брекзита. За то на каких условиях и каким образом он будет осуществляться. Надеюсь твоя тупость не помешает тебе понять в чем разница.
Но на всякий случай поясню.
Например, все согласились, что тебе на до дать в рыло. Это не обсуждается. Обсуждается лишь дать тебе в рыло правой или левой рукой, или сразу сапогом.
polsan 14 января 2019 | 22:48
tant14: замечательно, очень образно! ) У меня есть для этого дела, замечательные ковбойские сапожки! ))
valeriy 14 января 2019 | 22:24
Товарищи, а где казаки? Чем они, в эти дни занимаются? Несут боевое дежурство или просто мастурбируют коллективно.