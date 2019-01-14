Если соглашение по брекзит не получит большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам...

Если соглашение по брекзиту не получит завтра большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам. Об этом заявил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, открытое письмо по брекзиту от Евросовета и Еврокомиссии не содержит разъяснений, обладающих юридической силой.

В ответ на это премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Корбин руководствуется личными политическими интересами, а не интересами страны. Мэй сказала, что Великобритания просто обязана реализовать брекзит. Мэй предупредила, что если страна не осуществит выход из ЕС, доверие к институтам британской демократии будет подорвано.