В Польше будет объявлен траур в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича

Как сообщил президент Польши Анджей Дуда, дата будет согласована с семьей убитого. Предварительно решено, что это будет день похорон политика. Между тем, власти Варшавы объявили в столице Польши трехдневный траур с 15-го по 17 января. Сегодня вечером в Варшавском кафедральном соборе пройдет траурная месса.

Лично знаком с мэром Гданьска был корреспондент «Эха Москвы» в Польше Вацлав Радзвинович. По его словам, Павел Адамович был всегда доброжелателен по отношению к русским и предлагал много инициатив по сближению с Москвой.

Павел Адамович получил смертельное ножевое ранение на благотворительном концерте в воскресенье вечером. Сегодня он умер в больнице. Нападавший задержан. Его мотивы еще не установлены. Своей вины он не признаёт.