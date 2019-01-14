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21:30, 14 января 2019

Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов стала владельцем часовни, построенной ЧВК Вагнера

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» стала владельцем часовни, построенной ЧВК Вагнера на Кубани. Как передает Би-би-си, лига выкупила земельный участок и здание часовни в середине декабря. Сама общественная организация была зарегистрирована в июне 16-го года, вскоре после того, как Владимир Путин приказал начать вывод основных сил России из Сирии. Руководит организацией Андрей Трошев, полный тезка одного из командиров ЧВК Вагнера. Сама часовня, как отмечает «МБХ Медиа», была построена неподалеку от тренировочной базы ЧВК Вагнера на федеральной трассе «Дон». Ее строительством занимались структуры, связанные с Евгением Пригожиным.

Комментарии

4

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kottigr1 14 января 2019 | 21:46

Будет теперь где путинских наемников отпевать..

igor919191 14 января 2019 | 21:52

kottigr1: Ну а вас только на помойку и забудут.

zloy_sok 14 января 2019 | 21:50

Очень духовно.... Больше наемников, больше работы для них - больше денег на взносы.... Ляпота!

cite 14 января 2019 | 21:53

Пригожину разве, что храм сатаны строить...

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