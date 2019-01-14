«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» стала владельцем часовни, построенной ЧВК Вагнера на Кубани. Как передает Би-би-си, лига выкупила земельный участок и здание часовни в середине декабря. Сама общественная организация была зарегистрирована в июне 16-го года, вскоре после того, как Владимир Путин приказал начать вывод основных сил России из Сирии. Руководит организацией Андрей Трошев, полный тезка одного из командиров ЧВК Вагнера. Сама часовня, как отмечает «МБХ Медиа», была построена неподалеку от тренировочной базы ЧВК Вагнера на федеральной трассе «Дон». Ее строительством занимались структуры, связанные с Евгением Пригожиным.