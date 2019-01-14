Дипломаты четырех стран попытались скоординировать свои действия по вопросу о контактах с Полом Уиланом

Дипломаты из США, Великобритании, Канады и Ирландии сегодня попытались скоординировать свои действия по вопросу о контактах с Полом Уиланом. Он арестован в России по обвинению в шпионаже. Впрочем, как сообщил ТАСС брат арестованного Дэвид Уилан, очередной консульский визит к Полу пока не состоялся. Российские власти не дают санкции на такую встречу. На сегодняшний день у Уилана состоялась только встреча с послом США в России Джоном Хантсманом.