РФ не стала ассоциировать себя с решением исполнительного совета ОЗХО по «Новичку»
Россия не стала ассоциировать себя с решением исполнительного совета ОЗХО по включению «Новичка» в список запрещенного химоружия. В российской миссии при организации ТАСС сказали, что российская сторона высказала ряд серьезных замечаний в отношении предложения, внесенного Канадой, Нидерландами и США.
Комментарии2
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tant14 14 января 2019 | 21:48
Я не понял смысла новости.
Что означает, что " РФ не стала ассоциировать себя с решением исполнительного совета ОЗХО по «Новичку»"?
Онак считает что решение по "Новичку" ее не касается и продолжит его применять? Или что?
prade 14 января 2019 | 21:52
"РФ не стала ассоциировать себя с решением по «Новичку"
Кремль все еще пользуется проверенной формулой "Нас там нет", даже если она не работает.