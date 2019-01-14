РФ не стала ассоциировать себя с решением исполнительного совета ОЗХО по «Новичку»

Россия не стала ассоциировать себя с решением исполнительного совета ОЗХО по включению «Новичка» в список запрещенного химоружия. В российской миссии при организации ТАСС сказали, что российская сторона высказала ряд серьезных замечаний в отношении предложения, внесенного Канадой, Нидерландами и США.