Если соглашение по брекзит не получит большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам
Если соглашение по брекзиту не получит завтра большинства в палате общин, британская оппозиция призовет к внеочередным выборам. Об этом заявил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, открытое письмо по брекзиту от Евросовета и Еврокомиссии не содержит разъяснений, обладающих юридической силой.
В ответ на это премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Корбин руководствуется личными политическими интересами, а не интересами страны.
Комментарии2
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watson_ 14 января 2019 | 21:10
Если у Мэй не получится проскочить палату общин с брэкзитом , то она снова поставит шарманку со Скрипалями?! ))
ankir 14 января 2019 | 21:42
демократия это когда голосуют столько раз пока не получится необходимый результат.)