Американская полиция задержала злоумышленника, который взял в заложницы двух женщин на предприятии UPS в Нью-Джерси

Американская полиция задержала вооруженного злоумышленника, который взял в заложницы двух женщин на предприятии UPS в Нью-Джерси. В ходе инцидента никто не пострадал. Как выяснилось, одна из заложниц является подругой вооруженного мужчины. По сведениям АВС, инцидент произошел из-за конфликта между сотрудниками предприятия и посетителями.