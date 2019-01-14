В Мещанский суд Москвы поступил иск на 100 миллионов рублей к журналисту Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой
Как передает «Дождь», истец, о котором известна только фамилия — Бестаев, требует опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, не уточняется. Заявление зарегистрировано в декабре и оставлено судом без движения.
Само интервью вышло на канале Дудя на YouTube в августе и собрало более 21-го миллиона просмотров.
Комментарии16
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kirill_zindermann 14 января 2019 | 21:11
Пехотинец?
captaingeorge 14 января 2019 | 21:13
Да там же всё очевидно! На традиционный, заключительный вопрос Дудя: "Что бы ты спросила у Путина при встрече?", она блистательно сформулировала: "Ты, не за.... лся?" По-видимому, истец хочет получить опровержение на гипотетический ответ.
shplint_07 14 января 2019 | 21:15
По сумме видно, что иск несуразный. Правильнее было бы заявителю подловить где-нибудь этого Дудя и вмазать ему как следует. А то задолбал совсем.
isnovvanaarene 14 января 2019 | 21:21
shplint_07: А ты чего в шляпе-то? Смотри, подловят.
antiboh 14 января 2019 | 21:33
А при как тут Дудь ? Надо к телеведущей иск подавать. Кто кого интервьюировал? С ответчика и ответ..
captaingeorge 14 января 2019 | 21:22
shplint_07: А Вы, товарищ шплинт, себе на статью наговорили и, если Дудь подаст на вас в суд, то иск вовсе не будет казаться несуразным, ведь речь идет о провоцировании нападения с нанесением телесных повреждений. Ждите...
nl_2010_ 14 января 2019 | 21:24
shplint_07: Вас не затруднит, уточнить чем же Вас так "задолбал" вышеуказанный субъект?
osal 14 января 2019 | 21:27
shplint_07// А то задолбал совсем.//
Сэр, я узнал Вас. Вы тот мужик из анекдота, которого не устраивал вид из окна на бордель. " Позвольте, но ничего не видно. А вы со шкафа посмотрите"!
vilingrad 14 января 2019 | 21:54
shplint_07: Правильнее было бы заявителю подловить где-нибудь этого Дудя и вмазать ему как следует«
Сильно тебя в школе били. И когда отползал, размазывая кровь по лицу, точно шептал:»ну, мы еще с тобой встретимся...»
Но не вышло:)
nl_2010_ 14 января 2019 | 21:15
Возможно истец просит опровергнуть сведения о минимальных параметрах мужского достоинства способного принести удовольствие женщине.
koshkaedu 14 января 2019 | 21:18
Капают ПодДУДЯ. Следующий иск будет на 1 миллиард рублей.
marika919 14 января 2019 | 21:19
"По просьбам трудящихся"
kreamzdeek 14 января 2019 | 21:22
кто эти все люди?
stopkran1969 14 января 2019 | 21:47
kreamzdeek: шоумэны
garalla 14 января 2019 | 21:24
Ещё один е..анутуй на всю голову решил на халяву срубить бабла! Маразм крепчает. А следокам больше и заняться нечем- ну не разбираться же в расследования Навального о многомиллиардных хищения в Россгвардии..
boocher 14 января 2019 | 21:27
короткоствол подал на Ивлеву)