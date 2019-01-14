В Мещанский суд Москвы поступил иск на 100 миллионов рублей к журналисту Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой

Как передает «Дождь», истец, о котором известна только фамилия — Бестаев, требует опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, не уточняется. Заявление зарегистрировано в декабре и оставлено судом без движения.

Само интервью вышло на канале Дудя на YouTube в августе и собрало более 21-го миллиона просмотров.