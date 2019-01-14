Жители города Шахты, лишившиеся квартир из-за взрыва газа в девятиэтажке, смогут сами выбрать себе жилье

Расходы оплатят власти. Это пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В расчет будет приниматься себестоимость одного квадратного метра в городе. По такой же схеме будут получать жилье жители Магнитогорска, где из-за взрыва в жилом доме обрушились два подъезда.