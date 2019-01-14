Жители города Шахты, лишившиеся квартир из-за взрыва газа в девятиэтажке, смогут сами выбрать себе жилье
Расходы оплатят власти. Это пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В расчет будет приниматься себестоимость одного квадратного метра в городе. По такой же схеме будут получать жилье жители Магнитогорска, где из-за взрыва в жилом доме обрушились два подъезда.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 21:08
Смогут ли жители, лишившиеся квартир, выбрать себе элитные пентхаусы в Москве?
zonda_3 14 января 2019 | 21:22
mikhail_spb_:
Смогут - 5 кв.м.
tv_victim 14 января 2019 | 21:23
mikhail_spb_: Как бы еще не начали специально взрывать свои халупы... А то так и до повторения истории "Вороньей слободки" дойдет....