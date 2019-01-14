Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел в одном из зданий заповедника, сам монастырь не пострадал

Об этом РИА заявил архиепископ УПЦ Климент Вечеря. Ранее сообщалось, что пожар в двухэтажном заброшенном здании локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси. В 90-м году она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.