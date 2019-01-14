Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел в одном из зданий заповедника, сам монастырь не пострадал
Об этом РИА заявил архиепископ УПЦ Климент Вечеря. Ранее сообщалось, что пожар в двухэтажном заброшенном здании локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси. В 90-м году она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комментарии5
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barssuk 14 января 2019 | 20:43
И маршрутку 2644 отменили в Харькове, нужно срочно россиянам это рассказать
xuato 14 января 2019 | 21:09
Бесов и жучки ФСБ изгоняют.
zonda_3 14 января 2019 | 21:16
xuato:
Явно пердак эрпэцэшного мудака всполыхнул
pantera_1 14 января 2019 | 21:33
Что значит "в заброшенном"? Кто-нибудь представляет, что на территории Лавры есть заброшенные строения? Было на реставрации. Другой вопрос: сколько пропавших ценных икон спишут на пожар.
victor_xy 14 января 2019 | 21:47
pantera_1: - да не говори! - а то может и сам томос недавний там сгорел... - да что и говорить, опять алкаш петюня нажрался, залез с томосом в заброшенное строение, разжег костерок ...и вот вам и пожар, да...