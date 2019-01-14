Число пострадавших от взрыва в Кабуле возросло до 90
Погибших по-прежнему четверо.
Вблизи района, населенного преимущественно иностранцами, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным местного телевидения, среди пострадавших более 20-ти детей. По сведениям посольства России, наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykpo_typucto 14 января 2019 | 20:54
Зато пиндосы там демократию навели...
zonda_3 14 января 2019 | 21:02
ykpo_typucto:
Ну да, ну да ... совки попытались там социализм навести, но жидко обоср&лись. Пиндосы открыли для себя российские грабли, надеюсь. Эту страну надо оставить в покое - пусть извращаются в техниках "мексиканских галстуков".