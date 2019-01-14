Число пострадавших от взрыва в Кабуле возросло до 90

Погибших по-прежнему четверо.

Вблизи района, населенного преимущественно иностранцами, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным местного телевидения, среди пострадавших более 20-ти детей. По сведениям посольства России, наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет.