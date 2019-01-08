Защита обвиняемого в госизмене Кудрявцева рассчитывает добиться замены лишения свободы на другую меру пресечения

Защита обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева рассчитывает добиться замены лишения свободы на другую меру пресечения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат обвиняемого Иван Павлов.

«Мы ссылаемся прежде всего на документально подтвержденные заключения медиков, посещавших Кудрявцева в СИЗО «Лефортово», о критическом состоянии подследственного. Также мы представим в суд заключение Общественной наблюдательной комиссии, где написано, что в условиях СИЗО нет возможности соблюдать рекомендации тюремных врачей для Кудрявцева. Ему необходимо постоянное наблюдение специалистов, которых в медсанчасти следственного изолятора не имеется», — сказал он.

И.Павлов также выразил надежду, что общественный резонанс, возникший в результате ареста ученого, окажет влияние на принятие окончательного решения суда.

Лефортовский суд Москвы в декабре продлил обвиняемому в государственной измене сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву срок содержания под стражей до 20 марта 2019 года. 15 января Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Кудрявцева.