Семья Маргариты Тереховой обратилась за финансовой помощью на лечение актрисы

Последние годы она страдает от болезни Альцгеймера. Обращение родственников народной артистки опубликовано на сайте Союза кинематографистов России. В обращении говорится, что Маргарита Терехова прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. В Гильдии актеров кино России уже заявили, что возьмут на себя часть расходов на лечение Тереховой.