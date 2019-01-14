Семья Маргариты Тереховой обратилась за финансовой помощью на лечение актрисы
Последние годы она страдает от болезни Альцгеймера. Обращение родственников народной артистки опубликовано на сайте Союза кинематографистов России. В обращении говорится, что Маргарита Терехова прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. В Гильдии актеров кино России уже заявили, что возьмут на себя часть расходов на лечение Тереховой.
Комментарии4
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novichok_ 14 января 2019 | 20:10
Не думаю, что семья народной артистки бедствует...
vagali 14 января 2019 | 20:12
novichok_: она ведь не Бабкина
sasass 14 января 2019 | 20:17
Самое неприятное чувство - это чувство финансового бессилия при бессильной и нищей медицины....
polsan 14 января 2019 | 20:20
Допускаю, что для замечательной артистки Тереховой, к радости родственников, средства найдут, а что делать остальным несчастным?