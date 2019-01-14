Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не работал на Россию и не действовал в интересах Москвы
Таким образом он прокомментировал публикацию в «Нью-Йорк Таймс», в которой утверждалось, что ФБР негласно проверяло, действует ли Трамп в интересах России. Он также назвал фальшивкой статью в «Вашингтон Пост» о том, что он якобы скрыл от администрации содержание переговоров с Владимиром Путиным в прошлом году.
Комментарии6
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evgolius7 14 января 2019 | 20:09
Если Трампа с помощью импичмента лишат президентства, он всегда может обратиться в любой российский суд и ему оставят звание "президент США на территории России".
novichok_ 14 января 2019 | 20:12
Держись, Трампушка! Не колись.
Штирлиц так 20 лет продержался...
eniro 14 января 2019 | 20:19
evgolius7: Не оставят. Нет записей в трудовой книжке.
salhomir__murza 14 января 2019 | 20:20
evgolius7:
Пошел в отказ.
Раз говорит что не работал на Кремль, значит действительно был завербован Путиным.
region62 14 января 2019 | 20:13
Круговорот агентов Кремля и Путина в мире.Проснется Петро Порошенко от страшного сна,а его шаровары полны-не иначе Путин нагадил.)
haldey 14 января 2019 | 20:14
Так, я не понял, на кой хрен мы его тогда выбрали)))
Смотри, Дональд, не будешь работать, не переизберем, 20 баксов самим пригодятся)))