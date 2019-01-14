Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не работал на Россию и не действовал в интересах Москвы

Таким образом он прокомментировал публикацию в «Нью-Йорк Таймс», в которой утверждалось, что ФБР негласно проверяло, действует ли Трамп в интересах России. Он также назвал фальшивкой статью в «Вашингтон Пост» о том, что он якобы скрыл от администрации содержание переговоров с Владимиром Путиным в прошлом году.