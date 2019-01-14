Мэрия Москвы согласовала шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой

Они были убиты 10 лет назад на Пречистенке. Шествие пройдет по бульварам до дома, где было совершено преступление. Там состоится возложение цветов. Сбор участников запланирован 19 января в 14 часов на Тверском бульваре.

Антифашистское шествие проходит в Москве ежегодно с 2009-го года.