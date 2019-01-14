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20:00, 14 января 2019

Мэрия Москвы согласовала шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой

Они были убиты 10 лет назад на Пречистенке. Шествие пройдет по бульварам до дома, где было совершено преступление. Там состоится возложение цветов. Сбор участников запланирован 19 января в 14 часов на Тверском бульваре.
Антифашистское шествие проходит в Москве ежегодно с 2009-го года.

Комментарии

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salhomir__murza 14 января 2019 | 20:17

Станислав Маркелов, родной брат кремлевского пропагандиста Михаила Маркелова.

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