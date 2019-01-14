Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры локализован на площади 200 квадратных метров

Об этом ТАСС сообщили в УПЦ. Там утверждают, что здание находится в ведении музея-заповедника лавры и не относится к монастырю. Оно давно находилось в заброшенном состоянии и нуждалось в аварийном ремонте.

Ранее сообщалось, что из-за пожара обрушились перекрытия на площади 50 квадратных метров.