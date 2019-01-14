Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры локализован на площади 200 квадратных метров
Об этом ТАСС сообщили в УПЦ. Там утверждают, что здание находится в ведении музея-заповедника лавры и не относится к монастырю. Оно давно находилось в заброшенном состоянии и нуждалось в аварийном ремонте.
Ранее сообщалось, что из-за пожара обрушились перекрытия на площади 50 квадратных метров.
Комментарии1
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kottigr1 14 января 2019 | 20:18
"Эхонько" снова втискивает соловьиную пропаганду, иначе могут и прикрыть.
На территории лавры нет этого..
"Загоревшееся здание является недействующим. Оно предусмотрено под реконструкцию. Дом находится не на территории лавры, а стоит рядом."