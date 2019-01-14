В Польше будет объявлен траур в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича

Как сообщил президент Польши Анджей Дуда, дата будет согласована с семьей убитого. Предварительно решено, что это будет день похорон политика. Между тем, власти Варшавы объявили в столице Польши трехдневный траур с 15-го по 17 января. Сегодня вечером в Варшавском кафедральном соборе пройдет траурная месса.

Павел Адамович получил смертельное ножевое ранение в воскресенье вечером. Сегодня он умер в больнице. Нападавший задержан. Его мотивы еще не установлены.