Дом, пострадавший от взрыва газа в Шахтах, взят под охрану
По сведениям Интерфакса, здесь дежурят около 40 сотрудников Росгвардии и саперов ОМОНа. Они обеспечивают здесь общественный порядок и защищают имущество пострадавших от мародеров.
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По сведениям Интерфакса, здесь дежурят около 40 сотрудников Росгвардии и саперов ОМОНа. Они обеспечивают здесь общественный порядок и защищают имущество пострадавших от мародеров.
Комментарии4
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za_stalina 14 января 2019 | 20:14
Саперы обезвреживать баллоны с газом будут?
vor_on 14 января 2019 | 20:16
валежник, только валежник!! ибо страшно представить сводку новостей, если было бы газифицировано не 30, а все 100% жилья
kir_pich_101 14 января 2019 | 20:18
А чего не 4000?
Все равно эти морды без дела сидят, жрут и спят.
Так пусть лопаты возьмут и к утру там чисто будет.
Когда Спитак был вояки работали, только шум стоял, а тут...
Болото...
compare 14 января 2019 | 20:19
ой...может,кого понадежнее надо было в охрану,имущества-то?