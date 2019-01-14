На время крещенских купаний в ночь на 19 января в столице будет организовано 14 купелей и 71 прорубь
Об этом Интерфаксу сообщили в департаменте региональной безопасности. Ожидается, что в купаниях примут участие 160 тысяч человек. У каждой «иордани» будут дежурить бригады «скорой помощи», сотрудники полиции и МЧС. Дно водоемов до начала купаний будет обследовано специалистами.
Комментарии5
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vilingrad 14 января 2019 | 19:36
А дерьма в прорубях будет много...
kiever 14 января 2019 | 19:46
vilingrad: это же не твоя умань в сентябре
vor_on 14 января 2019 | 19:42
плановый велопробег под утро тоже будет?
yralez 14 января 2019 | 19:48
А для этого.....из Озе6ра, подогретая купелька та же будет ?
eniro 14 января 2019 | 20:16
Ну посмотрим на очередь "благочестивых ":протопресвитеров, протоиереев, иереев, пресвитеров, протодьяконов, дьяконов, я уж не упоминаю епископат, к прорубям. Или погонят "Черное духовенство" низшего клира?
архимандрит
игумен
иеромонах
I
Дьяконат
протодьякон
дьякон