На время крещенских купаний в ночь на 19 января в столице будет организовано 14 купелей и 71 прорубь

Об этом Интерфаксу сообщили в департаменте региональной безопасности. Ожидается, что в купаниях примут участие 160 тысяч человек. У каждой «иордани» будут дежурить бригады «скорой помощи», сотрудники полиции и МЧС. Дно водоемов до начала купаний будет обследовано специалистами.