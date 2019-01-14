США будут покупать у России двигатели РД-180 минимум до 23-24 годов
Об этом заявил глава совместного предприятия по производству этих силовых установок, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер. Двигатели продают американской компании «Юнайтед Лонч Альянс», которая устанавливает их на ракетах «Атлас-5».
Комментарии15
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kottigr1 14 января 2019 | 19:37
В России РД-180 только собирают. Владельцем двигателей РД-180 является американская компания Pratt & Whitney. Её нет смысла отказываться от своих двигателей.
ykra_dupa 14 января 2019 | 19:43
kottigr1: А кто спорит ? Просто пиндосы настолько тупые ,что сами у себя их покупают !))))
kottigr1 14 января 2019 | 19:45
ykra_dupa: Ага.. Ещё тупые пиндосы сами у себя покупают китайские Айфоны, вьетнамские джинсы, скоро и шанхайские Теслы.. Ты главное работай, солнце ещё высоко !
kir_pich_101 14 января 2019 | 19:51
kottigr1: Отказаться ими глупо. А если откажутся, то Расея потеряет больше.
aspid55 14 января 2019 | 19:57
kir_pich_101: А почему бы одному джентельмену не купить у другого джентельмена штук 30 двигателей за 5 лет?
kottigr1 14 января 2019 | 19:58
kir_pich_101: У них есть BE-4, РД-180 и выбор.
entoni 14 января 2019 | 19:59
kottigr1: Да хохлятские это двигатели - их на быках и телегах контрабандой с укарины в Россию везут, а уж Россия их пиндосам продает - о как!
grs_alx_112018 14 января 2019 | 20:06
entoni: Ради смеха поинтересуйся широко распиаренным проектом тяжелого вертолета, якобы российско-китайского. Движлк так точно будет украинский, российские движки для МИ-8 до сих пор не дотягивают до украинских. И скорее всего - тяжёлый транспортник китайцы будут строить с АКБ Антонова - тоже Украина.
wojskowy Марек Качоровски 14 января 2019 | 20:11
ykra_dupa: Не у себя покупают, а в России где они только собираются, это на порядок дешевле, так как в среднем в товаре произведённом в США доля заработной платы может доходить до 20%, а в России это составляет мизерную величину. Двигатели для Мерседесов собираются в Малазии, Тойота Королла в Турции и так далее.
hardbone 14 января 2019 | 20:00
kottigr1: rampa: rosta: polsan: polikrpich: kir_pich_101: Только собирают? Бедняжки, элементарными фактами не владеете. РД-180 изготавливают (целиком и полностью) в подмосковных Химках, на Энергомаше.
wojskowy Марек Качоровски 14 января 2019 | 20:07
hardbone: Кто с этим спорит, только вы правду до конца пишите .......В Химках на совместном!!! предприятии. Главное слово здесь СОВМЕСТНОЕ!
kottigr1 14 января 2019 | 20:10
hardbone: Американские айфоны собирают в Китае. Американские РД-180 изготавливают (целиком и полностью) в подмосковных Химках, на Энергомаше. В США подумывали одно время перенести их производство на свою территорию, но потом решили, что в РФ их собирать будет дешевле.
grs_alx_112018 14 января 2019 | 20:10
hardbone: Только он заточен под американские спецификации и ни где кроме как в Атласе-5 не используется. Как Я понимаю - заказ размещали для того что бы не допустить расползание спецов в недружественные США страны.
putin_itogy 14 января 2019 | 19:59
Смешно, "торгуют родиной СССР".
Ведь известно же, что вся оставшаяся партия ракетных двигателей рд-180(он же ФАУ-2М)
40 штук, произведена в 1960/70 годах, и больше никогда не производилась.
Как кстати, и ракета "Сатана"(она же "Воевода" производившаяся только на Юж-Маше).
И чем же ещё, ты путин/рогозин, торговать будете?
Махоркой Моршанской, попробуйте.
Главное её раскрутить. Можно Бузову, подключить, через её Фейсбук и инСто грамм, пойдёт за милую душу.
Вы попробуйте..
tvitov66 14 января 2019 | 20:08
putin_itogy: Военно-воздушные силы США выбрали компанию General Dynamics (сейчас Lockheed-Martin) в качестве разработчика ракет Atlas, которые успешно 3-е десятилетие пополняют их группировку разведывательных спутников ... во времена СССР за такое бы к стенке ...