В горящем на территории Киево-Печерской лавры здании произошло обрушение на площади 50 квадратных метров
Как передает телеканал «112 Украина», людей внутри горящего здания не было. Оно находилось на реконструкции. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На месте работают 11 единиц спецтехники и 44 спасателя.
Комментарии18
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hastings 14 января 2019 | 19:52
Ниспослан знак за раскол...
danko_wurda 14 января 2019 | 19:53
hastings: Петя параша поджег на радостях от томосу. Где данко1 спец поджегах?
hastings 14 января 2019 | 19:56
danko_wurda: возможно филаретовцы проводили сатанинский ритуал, варили зелья и может даже устроили оргию. И нарушили технику безопасности при разжигании Костра.
kreamssdick 14 января 2019 | 20:00
Попы гундяевские заметают следы. "Что нас спасет от ревизии?" (Операция Ы)
evgolius7 14 января 2019 | 20:05
Патриарх так боится Страшного Суда, потому что там, в отличие от российского суда, у РПЦ нет выхода на председателя
danko_wurda 14 января 2019 | 20:08
evgolius7: хохлы затарахтели. На воре шапка горит. Вешайся. Рисованный.
danko_wurda 14 января 2019 | 20:10
kreamssdick: а где все опущенный коломраси? Поджигают?
danko_wurda 14 января 2019 | 20:06
hastings: вот тебе и томос Новый год. Наверное Путин.
zztop1960 14 января 2019 | 20:07
hastings: Ниспослан знак за раскол... ??? Знак для РПЦ ? Ведь в Лавре РПЦ заседает , пока
andreyoo 14 января 2019 | 19:52
Сами себя подожгли?
kottigr1 14 января 2019 | 20:03
andreyoo: Облом путинским прокладкам..
"Загоревшееся здание является недействующим. Оно предусмотрено под реконструкцию. Дом находится не на территории лавры, а стоит рядом."
danko_wurda 14 января 2019 | 20:07
kottigr1: 7 котингеров, 5 старух данко1, 7 пивных, 3 детских садиков.
danko_wurda 14 января 2019 | 19:52
Не удивительно. Петька сжигает.
mihakr 14 января 2019 | 19:54
Через пару дней СБУ выяснит, что это был поджог, который осуществил один из сторонников УПЦ (МП).
hastings 14 января 2019 | 20:01
mihakr: провокация СБУ, как в своё время с поджогом Рейхстага.
vlabumur 14 января 2019 | 19:56
3:11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;
proletarian74 14 января 2019 | 20:06
Шо не отымут в томосятину, то пиднажгут...
unprejudiced 14 января 2019 | 20:11
Кстати вопрос, а варфоломей показал свой томос для своей турецкой церквушки?