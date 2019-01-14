На территории Киевско-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание
Площадь возгорания, по данным спасателей, составляет 200 квадратных метров. С огнем ведут борьбу 11 единиц пожарной техники и 44 человека личного состава.
Архиепископ УПЦ Климент Вечеря заявил РИА, что пожар произошел на территории заповедника. Монастырским зданиям огонь не угрожает.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salhomir__murza 14 января 2019 | 19:08
Пока Лавра не перестанет подчиняться московскому попу, Лавра будет периодически гореть.
andreyoo 14 января 2019 | 19:17
salhomir__murza: Пока Лавра не перестанет подчиняться московскому попу, Лавра будет периодически гореть.
---
Видимо да. Сторонники КП будут поджигать.
a_buvgrobu 14 января 2019 | 19:11
Чтобы укрепить свою власть и получить официальный повод начать репрессии против инакомыслящих, немецкие нацисты подожгли Рейхстаг - и обвинили в поджоге коммунистов.
Чтобы начать рейдерский захват Лавры и
получить официальный повод для репрессий против канонической церкви - украинские нацисты подожгли Лавру - и, предполагаю, обвинят в этом пожаре монахов.
Уж очень своевременно для Пеци м его "томоса" случился этот пожар..
watson_ 14 января 2019 | 19:14
a_buvgrobu: Похоже это только начало, укрнацики не остановятся, с поддержкой от властей всех уровней вплоть до Пети, а вернее от Пети и ниже, нацики ещё прольют кровь, им не привыкать, и к тому же безнаказанно.
stopkran1969 14 января 2019 | 19:15
a_buvgrobu: лавра есть собственность государства
proletarian74 14 января 2019 | 19:24
stopkran1969:
На Окраине государство и томосяна слились воедино .... у Педи в стакане...
watson_ 14 января 2019 | 19:27
proletarian74: Эт точно, Петручио носится с томосом от стамбульского попа как клован с фантиком .))
kreamssdick 14 января 2019 | 19:15
a_buvgrobu: ты бы хоть читал, что комментируешь.
eniro 14 января 2019 | 19:24
kreamssdick: Не поможет. Дали установку, подстелили методичку, периодически приносят "раздаточный материал". Времени нет ознакомиться, "контора пишет"...
dyymm 14 января 2019 | 19:16
Результаты автофекалии...
Хотя бога всё равно нет... :-)
atalla 14 января 2019 | 19:31
Кастрюлеголовым пофиг что поджигать : людей, Лавру, церкви . Святого ничего не осталось. Они Украину подожгли, что уж о прочем говорить...
mihvol_70 14 января 2019 | 19:34
atalla:
Украину поджег подонок в Кремле. Значит он и есть кастрюлеголовый.
homa_brutt 14 января 2019 | 19:38
mihvol_70: А ты глянь ещё раз хронику майдауна. Сразу вопросы отпадут, кто поджигатель. Кстати, тех кто валил людей на этом сборище, уже изловили? Не? Пашинский с Парубием говорят,что это не они?
marika919 14 января 2019 | 19:43
Потом выяснится что именно там находились ценные иконы и имущество. Московская попня уже и грабежом не брезгует.
homa_brutt 14 января 2019 | 19:55
marika919: А каким боком даже,если такое предположить (хотя, особо "одаренные" не обращают внимания на то, что горит не монастырское здание) ценные иконы пренадлежат томосекам? УПЦ МП арендовала их у государства?
kreamssdick 14 января 2019 | 19:57
homa_brutt: принадлежит все народу Украины, никак не Гундяеву
homa_brutt 14 января 2019 | 20:05
kreamssdick: Рассуждаешь как большевики в 1917...
proletarian74 14 января 2019 | 20:10
kreamssdick:
А на хрена туркам отдаете?
kreamssdick 14 января 2019 | 20:16
proletarian74: мамку твою туркам отдают?