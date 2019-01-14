На территории Киевско-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание

Площадь возгорания, по данным спасателей, составляет 200 квадратных метров. С огнем ведут борьбу 11 единиц пожарной техники и 44 человека личного состава.

Архиепископ УПЦ Климент Вечеря заявил РИА, что пожар произошел на территории заповедника. Монастырским зданиям огонь не угрожает.