Водители чиновников и депутатов пожаловались на высокие цены за парковку

Обращение направлено в транспортное управление Управделами президента.

Руководитель профсоюза работников автобазы, которая перевозит депутатов Госдумы и членов правительства написал в обращении руководству транспортного управления, что ему стали поступать жалобы от водителей, поскольку им самим приходится оплачивать штрафы. Произошло это после того, как в центре Москвы плата за парковку выросла до 380 рублей в час, пишет сайт РБК. С проблемами водители чиновников столкнулись в связи с тем, что им часто приходится подолгу ждать своих высокопоставленных пассажиров в тех зонах столицы, где стоянка платная. Согласно внутреннему приказу, нарушение Правил дорожного движения со стороны шоферов – это дисциплинарный проступок, за который администрация предприятия может применить взыскание. Руководитель автобазы распорядился регистрировать все сообщения ГИБДД и передавать их в отдел безопасности движения. В каждом конкретном случае он обязал устанавливать виновного водителя и требовать от него оплаты квитанции по штрафу.

Правила платной парковки изменились в Москве месяц назад. После нововведений, время бесплатной стоянки на ряде центральных улиц сократилось с 15 до пяти минут.