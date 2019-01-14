Водители чиновников и депутатов пожаловались на высокие цены за парковку
Обращение направлено в транспортное управление Управделами президента.
Руководитель профсоюза работников автобазы, которая перевозит депутатов Госдумы и членов правительства написал в обращении руководству транспортного управления, что ему стали поступать жалобы от водителей, поскольку им самим приходится оплачивать штрафы. Произошло это после того, как в центре Москвы плата за парковку выросла до 380 рублей в час, пишет сайт РБК. С проблемами водители чиновников столкнулись в связи с тем, что им часто приходится подолгу ждать своих высокопоставленных пассажиров в тех зонах столицы, где стоянка платная. Согласно внутреннему приказу, нарушение Правил дорожного движения со стороны шоферов – это дисциплинарный проступок, за который администрация предприятия может применить взыскание. Руководитель автобазы распорядился регистрировать все сообщения ГИБДД и передавать их в отдел безопасности движения. В каждом конкретном случае он обязал устанавливать виновного водителя и требовать от него оплаты квитанции по штрафу.
Правила платной парковки изменились в Москве месяц назад. После нововведений, время бесплатной стоянки на ряде центральных улиц сократилось с 15 до пяти минут.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 14 января 2019 | 19:09
Есть такие велосипеды двухместные - тандемы, вот их и пересадить всех.
Выгода кругом!
vova6_let 14 января 2019 | 19:23
kir_pich_101: Т.е. как: впереди-водитель, педали крутит, а сзади депутат развалился ?
novyrusich 14 января 2019 | 19:12
так иху тещу, и за стоянку депутаны платить не хотят.
lenin3 14 января 2019 | 19:21
Дык,из-за этмх водителей депутанов и подняли штрафы и цену на парковку,которые постоянно трутся в центре Москвы(не в Бутово же им свои дела решать).Но они как привыкли не патить за всё,так и не хотят...
polsan 14 января 2019 | 19:24
А что они и это из своего кармана оплачивают! )
kunst54 14 января 2019 | 19:27
Вот именно эти толстозадые водители сами заклеивают бумажками номера дорогущих бентли, мерсов и ягуаров в центре Москвы. Хозяева дают им деньги на парковку, они же кладут деньги в карман. А теперь, суки, еще и пищат.
pepetz 14 января 2019 | 19:29
Что, за депутатов платят за парковку водители?
tatarus 14 января 2019 | 19:30
Будет как всегда. Небожители потребуют сделать для своих членовозов исключение, пусть чернь платит, а они государевы интересы представляют.
bratec_kot_voskrese 14 января 2019 | 19:58
А не фига их ждать, высадил клиента и вали на перехватывающую парковку на окраине.