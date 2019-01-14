Расследование дела в отношении экс-главы калининградского штаба Навального Егора Чернюка приостановлено
Есть информация, что он покинул территорию России. Между тем, как сообщили Интерфаксу в областном управлении СК, в международный розыск Чернюк объявлен не будет, так как он подозревается в правонарушении незначительной тяжести. Дело в отношении Чернюка возбуждено по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В калининградском штабе Навального утверждают, что Чернюк подписку о невыезде в рамках дела не давал.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
region62 14 января 2019 | 19:16
Трусливый задрот чернюк.Пусть на украину едет-в АТО землю будет удобрять.)
kondrat_vlad 14 января 2019 | 19:34
Пусть Путин своих дочерей посылает в Сирию и деток Сечина в Донбабве. Остальные не должны этой воровской шайке ничего.
unprejudiced 14 января 2019 | 20:00
вопрос откуда у боевика персонажа деньги сбежать по сути признав вину в совершении преступления в одну из стран вражеской НАТО?