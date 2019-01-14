Расследование дела в отношении экс-главы калининградского штаба Навального Егора Чернюка приостановлено

Есть информация, что он покинул территорию России. Между тем, как сообщили Интерфаксу в областном управлении СК, в международный розыск Чернюк объявлен не будет, так как он подозревается в правонарушении незначительной тяжести. Дело в отношении Чернюка возбуждено по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В калининградском штабе Навального утверждают, что Чернюк подписку о невыезде в рамках дела не давал.