Суд отклонил иск МВД к изданию «Медиазона» и члену наблюдательной комиссии из-за новости о пытках в полиции
Петербургский суд отклонил иск МВД к изданию «Медиазона» и члену наблюдательной комиссии из-за новости о пытках в полиции.
Приморский районный суд встал на сторону журналистов и правозащитника. В МВД требовали оштрафовать члена общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую на 50 тысяч рублей и возместить все издержки. Также полицейские настаивали на том, чтобы обязать издание Медиазона удалить статью, основанную на рассказе Теплицкой о пытках. В публикации говорилось о том, что задержанный по подозрению в незаконном обороте накротиков пожаловался на пытки и избиения. Якобы все это происходило в 78-м отделении полиции. Мужчина утверждал, что ему например наступили на голову. В МВД посчитали, что эта информация направлена на « причинение ущерба деловой репутации», которое снижает доверие граждан к деятельности полиции. И обратились в суд. Но иск отклонили.
В прошлом году суд также отклонил похожий иск к Яне Теплицкой и изданию «мой район» из-за публикаций об издевательствах над беременной женщиной в том же 78-ом полиции.
Комментарии3
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rash 14 января 2019 | 19:18
Насчёт доверия полиции - смешно, шутники, однако.
sborisych 14 января 2019 | 19:43
В МВД посчитали, что эта информация направлена на « причинение ущерба деловой репутации», которое снижает доверие граждан к деятельности полиции.
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Интересно, что эти полУменты подразумевают под "деловой репутацией"?...
P.S. И где оне нашли доверие, которое ещё можно снижать?
katvit 14 января 2019 | 20:03
это просто анекдот какой-то.
« причинение ущерба деловой репутации» при проведении пыток в участке.