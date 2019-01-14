Петербургский суд отклонил иск МВД к изданию «Медиазона» и члену наблюдательной комиссии из-за новости о пытках в полиции.

Приморский районный суд встал на сторону журналистов и правозащитника. В МВД требовали оштрафовать члена общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую на 50 тысяч рублей и возместить все издержки. Также полицейские настаивали на том, чтобы обязать издание Медиазона удалить статью, основанную на рассказе Теплицкой о пытках. В публикации говорилось о том, что задержанный по подозрению в незаконном обороте накротиков пожаловался на пытки и избиения. Якобы все это происходило в 78-м отделении полиции. Мужчина утверждал, что ему например наступили на голову. В МВД посчитали, что эта информация направлена на « причинение ущерба деловой репутации», которое снижает доверие граждан к деятельности полиции. И обратились в суд. Но иск отклонили.

В прошлом году суд также отклонил похожий иск к Яне Теплицкой и изданию «мой район» из-за публикаций об издевательствах над беременной женщиной в том же 78-ом полиции.