При разборе завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах возникла угроза обрушения стены

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, специалисты сейчас пересматривают тактику ведения дальнейших работ. Поиски пропавших без вести продолжаются уже с помощью кинологов с собаками. Неизвестной остается судьба четырех человек.

Пострадавшие при взрыве в городе шахты частично размещены в пунктах временного пребывания. Другая часть людей осталась у друзей и родственников. Все решения о компенсациях уже приняты, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Официальной версией произошедшего остается взрыв бытового газа, отметила Ирина Четвертакова.