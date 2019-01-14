При разборе завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах возникла угроза обрушения стены
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, специалисты сейчас пересматривают тактику ведения дальнейших работ. Поиски пропавших без вести продолжаются уже с помощью кинологов с собаками. Неизвестной остается судьба четырех человек.
Пострадавшие при взрыве в городе шахты частично размещены в пунктах временного пребывания. Другая часть людей осталась у друзей и родственников. Все решения о компенсациях уже приняты, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Официальной версией произошедшего остается взрыв бытового газа, отметила Ирина Четвертакова.
Комментарии1
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new_duch 14 января 2019 | 19:14
//ЭКСКЛЮЗИВ ЭХА 19:00, 14 января 2019
При разборе завалов ...//
ЭКСКЛЮЗИВ
Значение
разг. то, что является исключительным, неповторимым, единственным в своём роде
разг. то, что принадлежит или предоставляется исключительно кому-либо одному
Я понял!
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