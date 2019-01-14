Недочеты, выявленные Минкультом в МХТ имени Чехова, уже исправлены
Во всяком случае, так утверждает пресс-служба театра. Отчет министерству будет предоставлен до 21-го января. Ранее в театре были выявлены нарушения действующего законодательства за почти трехлетний период. Они касались крупных сделок, расходования средств на оплату труда, ремонтных работ и использования федеральной собственности. В Минкультуры Интерфаксу отказались назвать суммы, в которые обошлись нарушения.
Комментарии1
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pattrick3 14 января 2019 | 18:46
Недочеты, выявленные Минкультом в МХТ имени Чехова, уже исправлены...
Калёным железом нужно выжигать из театральной среды, жадную до денег этническую мафию.