Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Владимир Путин подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Полномочия учредителя компании «Российский экологический оператор» будет осуществлять Минприроды. Базироваться компания будет в Москве.

Тем временем Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную свалку мусора. Согласно подготовленному ведомством законопроекту штрафы за это правонарушение могут составить до 8-ми тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч для юридических лиц. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.