Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами
Владимир Путин подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Полномочия учредителя компании «Российский экологический оператор» будет осуществлять Минприроды. Базироваться компания будет в Москве.
Тем временем Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную свалку мусора. Согласно подготовленному ведомством законопроекту штрафы за это правонарушение могут составить до 8-ми тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч для юридических лиц. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
Комментарии3
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watson_ 14 января 2019 | 18:37
Цены увеличатся, остальное останется на прежнем месте.
vilingrad 14 января 2019 | 18:40
Готовится проект указа на подпись президенту РФ по утилизации использованной туалетной бумаги.
georgadvokat 14 января 2019 | 18:40
И сынков генпрокурора назначить в руководство этого очередного, неэффективного госмонстра. У них уже есть опыт работы с мусором. Клептократия.