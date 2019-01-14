В последний день подачи заявок на выборы Президента Российского футбольного союза неожиданно появился второй кандидат

Солидные источники уже успели сообщить, что выборы будут безальтернативными, но уже через час информацию пришлось опровергать. В РФС в качестве кандидата зарегистрировали вице-президента ульяновского клуба Волга и бывшего зампреда правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина. Ему удалось выполнить все необходимые формальности, а именно заручиться поддержкой пяти членов РФС. Его выдвинул собственный клуб, местная федерация футбола, детская футбольная лига, федерации футбола глухих и инвалидов. Кузьмин, по его же собственным словам, подал документы еще в пятницу, но об этом стало известно только сегодня. Весной кандидат в президенты РФС был уволен из правительства области, в котором курировал спорт, туризм и молодежную политику. Если судить по местным источникам информации, он получил неуд от Законодательного собрания, после того, как представил отчет о своей работе. В 2010 году Кузьмин уже претендовал на пост Президента РФС и эта попытка станет я него второй. Появление нового кандидата делает выборы полноценными. При этом никакой угрозы позициям Александра Дюкова не несет. Вокруг его выдвижения сложился всеобщий консенсус. Никто из тяжеловесов не стал выставлять свою кандидатуру. Кроме того, Дюков пользуется поддержкой сверху. Напомню, что место стало вакантным после отставки Виталия Мутко, который ушел со всех должностей в спортивной сфере.



Выборы Президента РФС пройдут в рамках внеочередной конференции союза 22 февраля.