Комитет Госдумы отложил обсуждение законопроектов о фейковых новостях и оскорблении власти

В нижней палате заявили, что хотят дождаться официального отзыва правительства.

Перспективы двух законопроектов будут во многом зависеть от позиции правительства, поэтому думский комитет по информационной политике решил дождаться реакции кабинета министров. Так объяснил ситуацию глава комитета Леонид Левин. Как передает «Интерфакс», депутат выразил надежду, что позиция правительства станет известна к завтрашнему утру. Пока же никакого решения по поводу поддержки или неподдержки законопроектов не принималось.

Между тем, в ходе расширенного заседания комитета выяснилась позиция Генпрокуратуры, Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора. Все министерства и ведомства выступили против принятия законопроектов, заявив, что они недоработаны и в некоторых случаях могут ограничивать конституционные права граждан.

Пакет поправок, сразу же вызвавший большой резонанс, в декабре внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили штрафовать за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку. Публичное неуважение к государству в неприличной форме авторы поправок хотят приравнять к мелкому хулиганству, предусматривающему штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Кроме того, инициатива предусматривает блокировку сайтов с фейковыми новостями и оскорблениями власти.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в «Единой России» сообщил, что рассмотрение обоих законопроектов было отложено после интервью Андрея Клишаса «Новой газете». Недовольство депутатов якобы вызвали слова сенатора о «Госдуре».