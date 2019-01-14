Медведев: Пресса не должна быть покладистой

Государство не может существовать без авторитетных и современных СМИ. При этом пресса не должна быть покладистой, — заявил сегодня Дмитрий Медведев на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ. По его словам, обязанность власти заключается в том, чтобы обеспечивать прессе условия для нормальной работы. Премьер также напомнил, что в декабре были приняты поправки в закон о СМИ, которые касаются защиты журналистов в горячих точках.

На церемонии журналист «Новой газеты» Ольга Боброва призвала российские власти активнее расследовать обстоятельства гибели в Центральноафриканской республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Напомним, российские власти считают, что журналисты стали жертвами ограбления.