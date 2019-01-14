Правозащитники сообщили о новых случаях преследования и убийства геев в Чечне

В Грозном называют это «абсолютной ложью».

С конца декабря в Чеченской республике были задержаны по меньшей мере 40 человек – мужчин и женщин — подозреваемых в гомосексуализме. Двое из них скончались в результате пыток, утверждают в правозащитной организации «ЛГБТ-сеть». По словам ее директора Игоря Кочеткова, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов. Людей незаконно удерживают в городе Аргун, местная полиция делает все возможное, чтобы они не могли выехать в другой регион, найти там убежище или добиваться защиты в суде. Для этого у них отбирают документы, запугивают, угрожают сфабрикованными уголовными делами, заставляют подписывать пустые бланки. Работает принцип: «был бы человек, статья найдется», — рассказал Кочетков интернет-изданию «МБХ-медиа». Он отметил, что информация из Чечни приходит с большой задержкой. «Это закрытое общество само по себе, учитывая авторитарный политический режим», — пояснил правозащитник. По его словам, люди, которые об этом рассказывали, «буквально рисковали своей жизнью, их эта проблема коснулась непосредственно».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов комментируя Интерфаксу эту информацию, сказал, что в ней «нет ни доли правды, ни одного процента действительности». Он заверил, что никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской республике не было и не могло быть. По его словам, авторы материала, который он также назвал «фальшивкой», не совсем представляют Чечню, ее ментальность и характер общения. «Если бы не только 40 человек, но даже одного человека в Чеченской республике задержали, об этом было бы известно всему населению. Тем более абсурдно вести речь о двух якобы убитых»,— добавил он. Каримов подчеркнул, что написавшие это «отстали в своих выдумках и находятся в 2017-2018 годах», видимо забыв, что «так называемую Аргунскую тюрьму тысячи раз проверяли западные СМИ и правозащитные организации, никаких секретных тюрем ни там, ни в других населенных пунктах нет», сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Причиной для подобных попыток дискредитировать руководство республики и весь чеченский народ он считает тот факт, что Чечня сумела уничтожить международный терроризм и восстановить порядок в регионе.

На прошлой неделе о новой волне задержания геев в Чечне писала «Новая газета». Издание, в частности, ссылалось на предупреждения в соцсетях о том, что представителям ЛГБТ-сообщества нужно срочно покинуть республику.