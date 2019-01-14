Житель Амурска, который опубликовал видео с похорон криминального авторитета, арестован на 10 суток
Виктор Торопцев был задержан за управление автомобилем с недействительными правами. Блогера доставили в отделение полиции, а водительское удостоверение изъяли. Сам он утверждает, что у него действующие права. Ранее в МВД говорили, что проведут проверку по факту публикации видео, а также пообещали подать в суд с иском о защите чести и достоинства. Виктор Торопцев утверждал, что в похоронах криминального авторитета участвовал начальник полиции Амурска и прокурор города.
Комментарии8
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semia 14 января 2019 | 18:21
И сатана там правит бал!
polsan 14 января 2019 | 18:24
Это похоже на месть! Жалко парня! Теперь не отстанут!
unprejudiced 14 января 2019 | 18:24
почему вся лживая либерда всегда преступники и правонарушители?
novyrusich 14 января 2019 | 18:24
Ну вот, а говорили, что вызывали только побеседовать и претензий не имеют.
Но с другой стороны и полицию с прокурором надо понять: не почтить и проводить в последний путь настоящего хозяина города они не могли.
Город небольшой, все всех знают, отсутствие таких заметных людей не заметить не могли.
Значит, должны были присутствовать. А он их упрекнул как бы.
ugiazov 14 января 2019 | 18:25
Да как он посмел!!!
oneoretwo 14 января 2019 | 18:29
...засцало ворье...ищи хорошего адвоката и этим козлам нужно будет искать новую работу...
tina56 14 января 2019 | 18:39
Если бы главный полицай и прокурор Амурска представили полное видео крупным планом всю похоронную процессию криминального авторитета, то стало бы очевидно, кто был, а кто не был.
Так нет, навыковыривали из своих жоп небылицу и рожами не ведут от стыда.
В криминалььном мире теперь можно творить беспредел? Амурские блатные просто обязаны предъявить этому менту задачу оставить парня в покое и извиниться перед ним.
xuato 14 января 2019 | 18:44
По стопам Радищева по той же дороге тоталитаризма.