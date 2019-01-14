Житель Амурска, который опубликовал видео с похорон криминального авторитета, арестован на 10 суток

Виктор Торопцев был задержан за управление автомобилем с недействительными правами. Блогера доставили в отделение полиции, а водительское удостоверение изъяли. Сам он утверждает, что у него действующие права. Ранее в МВД говорили, что проведут проверку по факту публикации видео, а также пообещали подать в суд с иском о защите чести и достоинства. Виктор Торопцев утверждал, что в похоронах криминального авторитета участвовал начальник полиции Амурска и прокурор города.