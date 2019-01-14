Кирилл Серебренников заявил в Мещанском суде, что ряд подписей под документами из материалов дела не принадлежат ему
После перерыва на новогодние праздники вновь состоялось заседание, на котором изучали договоры и платежные поручения «Седьмой студии».
Вопросы у защиты вызвал договор, который касается спектаклей «Сон в летнюю ночь» и «Обыкновенная история». Адвокат Дмитрий Харитонов попросил Кирилла Серебренникова посмотреть, его ли подпись стоит под одним из основных отчётов. Режиссер изучил ее и сообщил суду, что так не подписывается, а там «какая-то чужая закорючка стоит».
Поддержать художественного руководителя «Гоголь-центра» пришла актриса Юлия Пересильд. По ее словам, Кирилл Серебренников честный человек, который всю свою жизнь посвятил театру, и не мог совершить преступлений, в которых его обвиняют. Юлия Пересильд отметила в интервью «Эху Москвы», что происходящее в ходе процесса вызывает у нее слезы отчаяния.
Алексей Малобродский вновь призвал суд объяснить, в чем его обвиняют, если все запланированные мероприятия состоялись согласно расписанию, о чем свидетельствуют данные, озвученные на заседании. Прокурор Надежда Игнатова зачитывала фрагменты документов, где указаны перечни декораций, договоры о хранении между «Седьмой студией» и «Гоголь-центром», отчеты о продаже билетов. Среди них были и рукописные листы. Как отметила представитель гособвинения, экспертиза установила нарушения в ходе расчета наличными средствами. На нестыковки обращала внимания и сторона защиты. Так адвокат Юрия Итина Юрий Лысенко подчеркнул, что в документе, где указаны зарплаты сотрудникам, нет даты, подписи и названия. Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета. Фигуранты дела вину не признают.
Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.
Комментарии7
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watson_ 14 января 2019 | 18:19
Кирилл Серебренников заявил в Мещанском суде, что ряд подписей под документами из материалов дела не принадлежат ему
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Дак чего он раньше этого не заметил, получается сотрудники бюджет пилили без него? Я почти верю. ))
unprejudiced 14 января 2019 | 18:21
Обычная тактика по затягиванию процесса, что только подтверждает вину серебрянниква в совершении преступления
dmitry35 14 января 2019 | 18:21
Кирилл заявил, но, главное, что скажет почерковедческая экспертиза.
ugiazov 14 января 2019 | 18:27
dmitry35: Экспертиза скажет то, что ей скажут.
ykpo_typucto 14 января 2019 | 18:27
dmitry35: По закорючке не определишь.
oneoretwo 14 января 2019 | 18:24
...количество подобных "дел" находится в прямой зависимости от количества тупых дармоедов в погонах...
alena01 14 января 2019 | 18:39
Судя по наличию портянок, обвинение липовое...