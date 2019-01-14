Кирилл Серебренников заявил в Мещанском суде, что ряд подписей под документами из материалов дела не принадлежат ему

После перерыва на новогодние праздники вновь состоялось заседание, на котором изучали договоры и платежные поручения «Седьмой студии».

Вопросы у защиты вызвал договор, который касается спектаклей «Сон в летнюю ночь» и «Обыкновенная история». Адвокат Дмитрий Харитонов попросил Кирилла Серебренникова посмотреть, его ли подпись стоит под одним из основных отчётов. Режиссер изучил ее и сообщил суду, что так не подписывается, а там «какая-то чужая закорючка стоит».

Поддержать художественного руководителя «Гоголь-центра» пришла актриса Юлия Пересильд. По ее словам, Кирилл Серебренников честный человек, который всю свою жизнь посвятил театру, и не мог совершить преступлений, в которых его обвиняют. Юлия Пересильд отметила в интервью «Эху Москвы», что происходящее в ходе процесса вызывает у нее слезы отчаяния.

Алексей Малобродский вновь призвал суд объяснить, в чем его обвиняют, если все запланированные мероприятия состоялись согласно расписанию, о чем свидетельствуют данные, озвученные на заседании. Прокурор Надежда Игнатова зачитывала фрагменты документов, где указаны перечни декораций, договоры о хранении между «Седьмой студией» и «Гоголь-центром», отчеты о продаже билетов. Среди них были и рукописные листы. Как отметила представитель гособвинения, экспертиза установила нарушения в ходе расчета наличными средствами. На нестыковки обращала внимания и сторона защиты. Так адвокат Юрия Итина Юрий Лысенко подчеркнул, что в документе, где указаны зарплаты сотрудникам, нет даты, подписи и названия. Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета. Фигуранты дела вину не признают.

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.