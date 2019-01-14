Семья Маргариты Тереховой просит финансово помочь на лечение актрисы, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера

Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов. В нем говорится, что Терехова прикована к постели, ей требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход. Дочь актрисы Анна Терехова утверждает, что семье денег на это катастрофически не хватает.