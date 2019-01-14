Семья Маргариты Тереховой просит финансово помочь на лечение актрисы, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера
Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов. В нем говорится, что Терехова прикована к постели, ей требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход. Дочь актрисы Анна Терехова утверждает, что семье денег на это катастрофически не хватает.
Комментарии4
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neon001 14 января 2019 | 18:32
vitaly_me23: может у лехи есть?
malinskii 14 января 2019 | 18:46
neon001: ты- мерзяйший из тролей.
kitaiss 14 января 2019 | 18:33
ачо молчит усатый барин некто мехалков мыкитка...вроде бы он там общаком рулит...
malinskii 14 января 2019 | 18:41
прискорбно.