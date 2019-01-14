Если в 2016-ом году за это выступали 33% россиян, то сегодня уже 53%. По словам представителя Левада-центра Марины Красильниковой, в прошлом году росло недовольство граждан социальной политикой властей. По словам Красильниковой, реальной угрозы для кабинета министров нет, поскольку способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены.