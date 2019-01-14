Большинство россиян выступают за отставку правительства, — показал опрос Левада-центра
Если в 2016-ом году за это выступали 33% россиян, то сегодня уже 53%. По словам представителя Левада-центра Марины Красильниковой, в прошлом году росло недовольство граждан социальной политикой властей. По словам Красильниковой, реальной угрозы для кабинета министров нет, поскольку способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены.
Комментарии6
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semia 14 января 2019 | 18:24
А Сколько за отставку Президента? Правительство фейк. У нас рулят в Кремле.
equus 14 января 2019 | 18:45
semia:
Да, это парадокс.
Правительство и президент у нас сейчас лишь разные стороны одной медали.
ura_123 14 января 2019 | 18:24
И куда же оно выступает,это большинство населения?
Вот во Франции население выступило,а тут как страус башку в землю и задницу кверху,пользуйте на здоровье господа из ненавистного правительства этой страны.
ugiazov 14 января 2019 | 18:30
А правительство слушает приговоры Медведева, и делает то, что он в граните отольёт.
doxerom 14 января 2019 | 18:35
А на хрена кормят ораву карателей.. а вот для недовольных и кормят.
ed10075 14 января 2019 | 18:46
А кто там у нас правительство? Ну не Медведев же?!