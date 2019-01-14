Москва и Токио пока не могут договориться по ряду вопросов, связанных с подписанием мирного договора

Это после переговоров с Москве с японским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИДа Сергей Лавров назвал неприемлемыми высказывания премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию.



Подобные вещи недопустимо обсуждать только на уровне политиков и дипломатов, — сказал в эфире «Эха Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов добавил, что сейчас в принципе не обязательно обсуждать вопрос мирного договора с Японией. Сейчас и так отношения с этой страной у России нормальные, — уверен политик.