Москва и Токио пока не могут договориться по ряду вопросов, связанных с подписанием мирного договора
Это после переговоров с Москве с японским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИДа Сергей Лавров назвал неприемлемыми высказывания премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию.
Подобные вещи недопустимо обсуждать только на уровне политиков и дипломатов, — сказал в эфире «Эха Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов добавил, что сейчас в принципе не обязательно обсуждать вопрос мирного договора с Японией. Сейчас и так отношения с этой страной у России нормальные, — уверен политик.
Комментарии2
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captainobvious 14 января 2019 | 18:22
тот случай, когда лучше Лаврова не скажешь: youtube.com/watch?v=9NbCY-xVPyU
testmeter 14 января 2019 | 18:45
captainobvious: Лучше Лаврова может сказать только сам Лавров. Дебил жеж, бл"ть:
https://youtu.be/kyUU2qXC9ZQ