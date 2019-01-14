ФСБ просит Лефортовский суд закрыть процесс по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, выполнение просьбы спецслужбы недопустимо.

Напомним, украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Всего арестованы 24 гражданина Украины. Из Симферополя их доставили в СИЗО Москвы.