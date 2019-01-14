ФСБ просит Лефортовский суд закрыть процесс по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, выполнение просьбы спецслужбы недопустимо.
Напомним, украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Всего арестованы 24 гражданина Украины. Из Симферополя их доставили в СИЗО Москвы.
Комментарии10
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lejineg 14 января 2019 | 18:32
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ura_123 14 января 2019 | 18:14
А чё так? Стесняются показаний пленных,которые будут опубликованы журналистами?
andreyoo 14 января 2019 | 18:17
ura_123: Какие показания, какой суд, они же типа военнопленные, им не положено давать публичных показаний. Простой допрос в закрытой камере на тему "Сколько у вас танков?"
ura_123 14 января 2019 | 18:26
andreyoo: Да ты шо! Кина про Штирлицев насмотрелся?
sparky 14 января 2019 | 18:40
andreyoo: На их катере помещаются 255 штук. Или 2 яхты Абрамовича. Что еще тебе хочется узнать? Может какого цвета трусы у украинских моряков? Вот этот секрет они не выдадут.
kottigr1 14 января 2019 | 18:41
andreyoo: Путинский суд пиратской Тортуги на острове Крым, вынесет свою "черную метку" любому на кого укажет Вован-Таврический. Песчанный попугай на плече капитана пиратов озвучит решение. Говорящая Лошадь подтвердит. В крайнем случае его пригожий кок сделает всё по-тихому.
11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), которые заранее оповестив о намерениях преодолеть Керченский пролив(простояв целый день вблизи в ожидании лоцмана), уже уходили обратно, для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
valeromm 14 января 2019 | 18:31
Какой суд? Они военнопленные.
Согласно женевской конвенции они должны быть привлечены к трудовой повинности до подписания мира между враждующими сторонами.
prade 14 января 2019 | 18:44
valeromm: "Какой суд? Они военнопленные"
Этой украинские моряки называют себя военнопленными. Как только Россия признает их таковыми, она автоматически признает, что находится в состоянии войны с Украиной. Давай, вперед.
poluputing 14 января 2019 | 18:37
ФСБшники стесняются. Стыдно срамиться в очередной раз. Против Новикова нет приёмов. Разве что травануть
valeromm 14 января 2019 | 18:42
poluputing:
Помнится у Александрова и Ерофеева был адвокат. Не помнишь, что с ним случилось?
Вот это и есть отличие цивилизованной страны от Украины.